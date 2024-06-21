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Уиттакер рассказал, за счёт чего дю Плесси может одержать победу над Адесаньей

Уиттакер рассказал, за счёт чего дю Плесси может одержать победу над Адесаньей
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Бывший чемпион UFC в среднем весе австралиец Роберт Уиттакер назвал преимущества обладателя титула UFC в категории до 84 кг южноафриканца Дрикуса дю Плесси в потенциальном бою с известным нигерийским бойцом Исраэлем Адесаньей.

«Это будет интересно. Я думаю, что у дю Плесси действительно хорошие шансы победить Иззи. Я просто думаю о том давлении, которое он проявил в последнем бою против Шона (Стрикленда. — Прим. «Чемпионата»), и о том, что он заставлял его чувствовать себя некомфортно, что трудно сделать, потому что Шон — парень, который любит двигаться вперёд и делать то же самое со своими противниками. Это сильное оружие против Иззи, потому что Шон сделал с ним то же самое, заставив его чувствовать себя некомфортно и часто перемещаясь в его пространство. Я думаю, что Дрикус сможет это выдержать», — сказал Уиттакер в эфире Just Scrap Radio на BJ Penn.

Напомним, в ночь с 22 на 23 июня Уиттакер сразится с россиянином Икрамом Алискеровым в главном бою турнира UFC Fight Night в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В случае победы австралиец поставит себя в очередь на титульный бой против победителя противостояния между дю Плесси и Адесаньей, которые встретятся на UFC 305 в августе.

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