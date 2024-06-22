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Ринат Фахретдинов оценил перспективы Шары Буллета в UFC

Ринат Фахретдинов оценил перспективы Шары Буллета в UFC
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Российский боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC Ринат Фахретдинов рассказал, от чего зависят перспективы его соотечественника, средневеса (до 84 кг) Шарабутдина Магомедова, более известного как Шара Буллет, в промоушене Даны Уайта.

«По поводу Шары я сразу говорил, что если он выиграет первый бой, то станет звездой. Он нетипичный представитель дагестанской школы. Дагестанцы борются, а он – ударник. Манера поведения, общения, цвет волос, ситуация с глазом. Яркий боец, большое будущее», — сказал Фахретдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Шарабутдин Магомедов дебютировал в UFC поединком с представителем Бразилии Бруно Силвой. Противостояние проходило на турнире UFC 294 в октябре прошлого года. Магомедов победил единогласным решением судей. На счету Шарабутдина 13 поединков в смешанных единоборствах, все бои он заканчивал победами.

Уже сегодня, 22 июня, в Саудовской Аравии Магомедов сразится с бразильцем Антонио Троколи на турнире UFC Fight Night.

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