Перейра рассказал, в чём изменился Прохазка после их первого боя на UFC 295

Действующий обладатель титула UFC в полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра назвал единственное изменение, которое он видит в своём сопернике по бою-реваншу чехе Иржи Прохазке после их первого поединка, состоявшегося на UFC 295.

«Я не думаю, что он сильно изменился, прошло не так много времени. Только вчера смотрел его последний бой [на UFC 300]. Очевидно, сравнивать нельзя, потому что это другой бой. Не думаю, что он мог сильно измениться со времени нашего последнего боя. Но если есть что-то, что он, возможно, изменил, то это защита от тейкдаунов», — сказал Перейра в интервью на YouTube-канале TheMacLife.

Бой-реванш между Перейрой и Прохазкой станет главным поединком на турнире UFC 303, который состоится 29 июня.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 13 апреля на турнире UFC 300, Иржи Прохазка разделил октагон с топовым полутяжеловесом сербом Александаром Ракичем. Бой завершился во втором раунде победой Прохазки техническим нокаутом.

Алекс Перейра в последний раз дрался на турнире UFC 300, который состоялся в Лас-Вегасе 13 апреля. Его оппонентом был Джамал Хилл, которого Поатан нокаутировал в первом раунде.

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