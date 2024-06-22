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Фахретдинов: Алискеров получил хороший билет в жизнь. Он должен пройти Уиттакера

Фахретдинов: Алискеров получил хороший билет в жизнь. Он должен пройти Уиттакера
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Российский боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC Ринат Фахретдинов видит своего соотечественника, средневеса Икрама Алискерова фаворитом в предстоящем бою с австралийцем Робертом Уиттакером на турнире UFC Fight Night, который пройдёт в ночь с 22 на 23 июня в Саудовской Аравии.

«Икрам получил, как бы это не звучало, хороший билет в жизнь. Если выиграет, будет одним из претендентов на пояс чемпиона. Уиттакера он должен пройти. Алискеров более разносторонен: умеет бороться, бить. Будет интересное противостояние, болеем за Икрама», — сказал Фахретдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

В общей сложности Алискеров за время карьеры принял участие в 16 боях в смешанных единоборствах, в которых одержал 15 побед и потерпел одно поражение. На бой с Уиттакером он вышел вместо Хамзата Чимаева.

Уиттакер провёл в смешанных единоборствах 32 боя, в которых добыл 25 побед и потерпел семь поражений.

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