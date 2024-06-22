Ринат Фахретдинов высказался о том, что Хабиб Нурмагомедов вернулся в спорт

Российский боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC Ринат Фахретдинов высказался о том, что член Зала славы UFC Хабиб Нурмагомедов будет секундантом действующего чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева в последующих боях.

«Хабиб вернулся в спорт. Это даже звучит как-то глупо. Он никуда не уходил. Просто какой-то журналист неправильно перевёл. Он сказал, что больше не будет так активно ездить. Он ушёл из профессионального спорта, но ничего такого в секундировании нет. Это обычное дело. Он всегда в форме, тренируется. Молодец. Команде это, конечно, поможет. Хабиб – это дисциплина. А когда есть дисциплина, всё проходит намного легче», — сказал Фахретдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, Нурмагомедов за время карьеры в смешанных единоборствах выступил в 29 поединках, в которых добыл 29 побед. 13 побед были одержаны в промоушене Даны Уайта. В последнем бою, который проходил в октябре 2020 года, Хабиб встречался с американцем Джастином Гэтжи и победил его, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После этого россиянин завершил карьеру бойца.