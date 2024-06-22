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Александр Волков: пришло моё время получить титульный шанс

Александр Волков: пришло моё время получить титульный шанс
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Топовый российский тяжеловес Александр Волков стремится получить титульный бой в случае победы над экс-претендентом на временный титул чемпиона UFC в тяжёлом весе соотечественником Сергеем Павловичем.

UFC 2024. UFC on ABC 6, Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Сергей Павлович — Александр Волков
22 июня 2024, суббота. 23:30 МСК
Сергей Павлович
Не началось
Александр Волков

«При всей нашей истории с Сергеем, нашей дружбе, наших отношениях, как спарринг-партнёров, было очень тяжело организовать этот бой. Но сейчас я иду на серии из трёх побед и должен добраться до своей цели. Я стремлюсь забрать пояс. Мне приходилось делить октагон со многими топовыми тяжеловесами UFC, пришло моё время получить титульный шанс», — приводит слова Волкова пресс-служба UFC.

Напомним, поединок между Волковым и Павловичем станет соглавным на турнире UFC в Саудовской Аравии, который состоится сегодня, 22 июня.

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