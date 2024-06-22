Александр Волков: пришло моё время получить титульный шанс

Топовый российский тяжеловес Александр Волков стремится получить титульный бой в случае победы над экс-претендентом на временный титул чемпиона UFC в тяжёлом весе соотечественником Сергеем Павловичем.

«При всей нашей истории с Сергеем, нашей дружбе, наших отношениях, как спарринг-партнёров, было очень тяжело организовать этот бой. Но сейчас я иду на серии из трёх побед и должен добраться до своей цели. Я стремлюсь забрать пояс. Мне приходилось делить октагон со многими топовыми тяжеловесами UFC, пришло моё время получить титульный шанс», — приводит слова Волкова пресс-служба UFC.

Напомним, поединок между Волковым и Павловичем станет соглавным на турнире UFC в Саудовской Аравии, который состоится сегодня, 22 июня.