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«Он болен, очень сильно болен». Густафссон — о проблемах Чимаева со здоровьем

«Он болен, очень сильно болен». Густафссон — о проблемах Чимаева со здоровьем
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Экс-боец UFC швед Александр Густафссон высказался о проблемах непобеждённого чеченского бойца Хамзата Чимаева со здоровьем.

«Хамзат самый трудолюбивый парень, в его организме есть что-то, что реагирует на тяжёлые тренировки, которые он проводит. Он очень легко подхватывает простуду, например, насморк, кашель, симптомы, которые вообще не имеют большого значения, у всех нас это бывает. Мне довелось видеть, как тело Хамзата по-разному реагирует на то, что его тренировки становятся всё более сложными и тяжёлыми.

Честно говоря, я даже представить себе не могу, насколько Хамзат расстроен, знаю, что он совсем плохо себя чувствует. Он болен, он очень сильно болен. Кроме того страдает и психика. Впереди большой бой, важный турнир в Саудовской Аравии и всё зависит от тебя, а потом ты вынужден сняться. Хамзат сейчас переживает трудные времена. Но мы знакомы с ним, я знаю его, поэтому уверен, что он вернётся очень сильным», — приводит слова Густафссона портал MMA Mania.

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