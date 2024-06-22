«Он болен, очень сильно болен». Густафссон — о проблемах Чимаева со здоровьем

Экс-боец UFC швед Александр Густафссон высказался о проблемах непобеждённого чеченского бойца Хамзата Чимаева со здоровьем.

«Хамзат самый трудолюбивый парень, в его организме есть что-то, что реагирует на тяжёлые тренировки, которые он проводит. Он очень легко подхватывает простуду, например, насморк, кашель, симптомы, которые вообще не имеют большого значения, у всех нас это бывает. Мне довелось видеть, как тело Хамзата по-разному реагирует на то, что его тренировки становятся всё более сложными и тяжёлыми.

Честно говоря, я даже представить себе не могу, насколько Хамзат расстроен, знаю, что он совсем плохо себя чувствует. Он болен, он очень сильно болен. Кроме того страдает и психика. Впереди большой бой, важный турнир в Саудовской Аравии и всё зависит от тебя, а потом ты вынужден сняться. Хамзат сейчас переживает трудные времена. Но мы знакомы с ним, я знаю его, поэтому уверен, что он вернётся очень сильным», — приводит слова Густафссона портал MMA Mania.