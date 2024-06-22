Гаджи Рабаданов вышел в полуфинал Гран-при PFL. Назван соперник

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Российский боец Гаджи Рабаданов проведёт следующий поединок против представителя Канады Майкла Дуфорта. Их поединок состоится в рамках полуфинала Гран-при PFL.

Напомним, сегодня, 22 июня, 30-летний россиянин победил американца Элвина Эспинозу на турнире PFL 5 в Солт-Лейк-Сити (США) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27), заработав три балла из шести.

Россиянин продлил свою победную серию до восьми поединков. Всего же за свою профессиональную карьеру Рабаданов провёл 27 боёв, из которых 22 завершились в его пользу. Среди ярких индивидуальных достижений можно отметить чемпионский пояс Eagle Fighting Championship (EFC) в лёгком весе.

Для Эспинозы поражение от Рабаданова стало первым в карьере. До этого американец шёл с результатом 10 побед подряд.