Тай Туиваса сообщил имя следующего соперника, а также дату своего возвращения в октагон

Топовый австралийский тяжеловес Тай Туиваса проведёт следующий поединок против представителя Суринама Жаирзиньо Розенстрайка на турнире UFC 305, который состоится 18 августа в Перте, Австралия.

«Да, у меня назначен бой на август. Он состоится в Перте, Австралия. Как же его зовут… против Розенстрайка. Будет классный бой, никакой чёртовой борьбы», — сказал Тай в видео на YouTube-канале Alex Poatan Pereira.

Напомним, в предыдущем поединке, который состоялся 18 марта на турнире UFC Vegas 88, Тай Туиваса разделил октагон с поляком Марчином Тыбурой. Их противостояние стало главным на турнире. Бой завершился победой Тыбуры удушающим приёмом в первом раунде. Для австралийского бойца это поражение стало четвёртым подряд. Туиваса не побеждал с 2021 года.