ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Bellator Champions Series 3. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тай Туиваса сообщил имя следующего соперника, а также дату своего возвращения в октагон

Тай Туиваса сообщил имя следующего соперника, а также дату своего возвращения в октагон
Аудио-версия:
Комментарии

Топовый австралийский тяжеловес Тай Туиваса проведёт следующий поединок против представителя Суринама Жаирзиньо Розенстрайка на турнире UFC 305, который состоится 18 августа в Перте, Австралия.

«Да, у меня назначен бой на август. Он состоится в Перте, Австралия. Как же его зовут… против Розенстрайка. Будет классный бой, никакой чёртовой борьбы», — сказал Тай в видео на YouTube-канале Alex Poatan Pereira.

Напомним, в предыдущем поединке, который состоялся 18 марта на турнире UFC Vegas 88, Тай Туиваса разделил октагон с поляком Марчином Тыбурой. Их противостояние стало главным на турнире. Бой завершился победой Тыбуры удушающим приёмом в первом раунде. Для австралийского бойца это поражение стало четвёртым подряд. Туиваса не побеждал с 2021 года.

Материалы по теме
Результаты турнира UFC Vegas 88 с главным боем Туиваса — Тыбура
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android