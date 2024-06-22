Брайан Ортега дал согласие на бой в лёгком весе

Бывший претендент на титул UFC в полулёгком весе американец Брайан Ортега сообщил, что дал согласие на бой в лёгком весе прежде чем принять поединок с бразильским бойцом Диего Лопесом.

«Парни из UFC сказали, что в полулёгком весе нет ни одного бойца, против которого они хотели бы увидеть меня. Поэтому они предложили мне подняться в лёгкий вес, я согласился. Да, мне дали соперника на UFC 306. Но я не могу сказать его имя, поскольку наш бой всё ещё может состояться. Надеюсь, что всё так и будет», — сказал Ортега в интервью порталу MMAJunkie.

Напомним, 29 июня Брайан Ортега проведёт поединок с Диего Лопесом на турнире UFC 303.

В последнем поединке Брайан Ортега реваншировал поражение от бывшего временного обладателя титула UFC в полулёгком весе мексиканца Яира Родригеса. Ортега победил его удушающим приёмом в третьем раунде.