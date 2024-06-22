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Йоэль Ромеро рассказал, что следует делать, чтобы победить Алекса Перейру

Йоэль Ромеро рассказал, что следует делать, чтобы победить Алекса Перейру
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Бывший двукратный претендент на полноценный чемпионский титул UFC кубинец Йоэль Ромеро сказал, какой стратегии следует придерживаться в поединке с действующим чемпионом UFC в полутяжёлом весе бразильцем Алексом Перерой.

«Многие люди говорят, что произошло в моём потенциальном поединке с великими чемпионом потяжёлого веса Алексом Перейрой. Он прирождённый ударник. Для меня было бы честью драться с людьми такого калибра. Но он мужчина, который был рождён от женщины. Абсолютно такой же, как и все. Всё возможно, если ты веришь. У него есть есть две руки, как и у меня. Поэтому всё может случиться.

Чтобы добиться победы над Алексом следует проводить бой в смешанном стиле. Ты не должен только бороться или только бить его без остановки. Необходимо использовать все навыки», — сказа Ромеро на подкасте Overdogs Espanol.

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