Йоэль Ромеро рассказал, что следует делать, чтобы победить Алекса Перейру

Бывший двукратный претендент на полноценный чемпионский титул UFC кубинец Йоэль Ромеро сказал, какой стратегии следует придерживаться в поединке с действующим чемпионом UFC в полутяжёлом весе бразильцем Алексом Перерой.

«Многие люди говорят, что произошло в моём потенциальном поединке с великими чемпионом потяжёлого веса Алексом Перейрой. Он прирождённый ударник. Для меня было бы честью драться с людьми такого калибра. Но он мужчина, который был рождён от женщины. Абсолютно такой же, как и все. Всё возможно, если ты веришь. У него есть есть две руки, как и у меня. Поэтому всё может случиться.

Чтобы добиться победы над Алексом следует проводить бой в смешанном стиле. Ты не должен только бороться или только бить его без остановки. Необходимо использовать все навыки», — сказа Ромеро на подкасте Overdogs Espanol.