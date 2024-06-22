«Он должен был мне косарь». Волков с юмором высказался о перепалке с Павловичем

Топовый российский тяжеловес UFC Александр Волков с юмором прокомментировал перепалку с соотечественником Сергеем Павловичем во время битвы взглядов, которая состоялась вчера, 21 июня.

«Он мне должен был косарь (смеётся). Со спаррингов должен был», — приводит слова Волкова пресс-служба UFC.

Напомним, в последнем бою, который проходил в ноябре прошлого года на турнире UFC 295, Павлович встречался с представителем Великобритании Томом Аспиналлом. Бой завершился победой Аспиналла нокаутом в первом раунде.

Волков, в свою очередь, в последнем бою, состоявшемся в сентябре 2023 года на турнире UFC 293, встречался с бойцом из Австралии Таем Туивасой и одолел его за счёт удушающего приёма во втором раунде.