Макгрегор: Чендлер получит за поединок со мной столько же денег, сколько за 10 боёв

Бывший двойной обладатель чемпионских титулов UFC в лёгком и полулёгком весе ирландец Конор Макгрегор заявил, что за поединок с ним экс-претендент на чемпионский пояс UFC американец Майкл Чендлер получит очень солидный денежный чек.

«Майкл получит за поединок со мной столько же денег, сколько за 10 боёв по его контракту. Это означает, что ему нужно провести 10 боёв, чтобы заработать столько денег, сколько в поединке со мной. Я — избранный», — написал Конор в своих социальных сетях.

Напомним, недавно стало известно, что Конор снялся с поединка с представителем США Майклом Чендлером. Они должны были сразиться на турнире по смешанным единоборствам UFС 303, который запланирован на конец июня. Сообщалось, что Конор снялся из-за проблем со здоровьем.