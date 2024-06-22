Иван Штырков дал прогноз на бой Волкова и Павловича

Известный российский боец смешанного стиля Иван Штырков высказался о предстоящем поединке в тяжёлом весе (до 120 кг) между соотечественниками Александром Волковым и Сергеем Павловичем.

«Ставлю на Волкова в этом противостоянии. Он универсальнее и провёл больше боев на долгую дистанцию, если не пропустит от Сергея его пушечный удар, то потихоньку будет забирать бой по очкам», — приводит слова Штыркова издание MMA.Metaratings.ru.

В своём последнем бою на турнире UFC 295 в ноябре Павлович проиграл техническим нокаутом британцу Тому Аспиналлу. Волков не выступал с сентября, когда на UFC 293 досрочно остановил австралийца Тая Туивасу.

Материалы по теме Волков предъявил претензии Павловичу на битве взглядов в преддверии боя

Как россияне бились между собой в UFC: