ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Bellator Champions Series 3. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Иван Штырков дал прогноз на бой Волкова и Павловича

Иван Штырков дал прогноз на бой Волкова и Павловича
Комментарии

Известный российский боец смешанного стиля Иван Штырков высказался о предстоящем поединке в тяжёлом весе (до 120 кг) между соотечественниками Александром Волковым и Сергеем Павловичем.

«Ставлю на Волкова в этом противостоянии. Он универсальнее и провёл больше боев на долгую дистанцию, если не пропустит от Сергея его пушечный удар, то потихоньку будет забирать бой по очкам», — приводит слова Штыркова издание MMA.Metaratings.ru.

В своём последнем бою на турнире UFC 295 в ноябре Павлович проиграл техническим нокаутом британцу Тому Аспиналлу. Волков не выступал с сентября, когда на UFC 293 досрочно остановил австралийца Тая Туивасу.

Материалы по теме
Волков предъявил претензии Павловичу на битве взглядов в преддверии боя

Как россияне бились между собой в UFC:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android