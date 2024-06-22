Грузинский боец Долидзе выступит на коротком уведомлении в турнире UFC 303

Грузинский боец среднего веса (до 84 кг) UFC Роман Долидзе выступит на коротком уведомлении в номерном турнире UFC 303, который состоится 29 июня в Лас-Вегасе (США).

Долидзе поднимется в полутяжёлый вес (до 93 кг) и встретится с американским экс-претендентом Энтони Смитом, изначально планировавшим провести поединок с новозеландцем Карлосом Ульбергом.

В своём последнем бою, состоявшемся в феврале на UFC Fight Night 235, Долидзе проиграл раздельным судейским решением французу Нассурдину Имавову. Поражение стало для него вторым подряд.

Смит в мае на UFC 301 победил удушающим приёмом бразильца Виктора Петрино, закрыв досрочное поражение от американца Халила Раунтри.

Напомним, возглавит турнир UFC 303 реванш Алекса Перейры и Иржи Прохазки.