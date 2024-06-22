«У меня были все пояса». Хейни заявил, что планирует изменить карьеру

Чемпион мира в двух весовых категориях американец Девин Хейни заявил, что больше не заинтересован в поединках за мировые титулы.

«Я вернусь через год. У меня уже были все пояса. С этого момента я дерусь в любом весе, который выберу. Я больше не привязываюсь к какой-либо весовой категории», — написал Хэйни в социальной сети X (ранее Twitter).

Девину Хейни 25 лет. Американец дебютировал в 2015 году и в сентябре 2019-го сразился за временный титул WBC в лёгком весе (до 61,2 кг), досрочно остановив россиянина Заура Абдуллаева, после чего был повышен до статуса полноценного чемпиона.

В июне 2022 года Хейни сразился за звание абсолютного чемпиона мира в лёгком весе, победив австралийца Джорджа Камбососа. В декабре 2023-го американец завоевал титул WBC во втором дивизионе, отобрав его у соотечественника Реджиса Прогрейса.