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Шакур Стивенсон ответил, сможет ли Ломаченко дать бой Джервонте Дэвису

Шакур Стивенсон ответил, сможет ли Ломаченко дать бой Джервонте Дэвису
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Непобеждённый чемпион мира в трёх весовых категориях американец Шакур Стивенсон о потенциальном объединительном поединке в лёгком весе (до 61,2 кг) между соотечественником Джервонтой Дэвисом (30-0, 28 KO) и украинцем Василием Ломаченко (18-3, 12 KO).

«Я всё равно считаю, из-за навыков Ломаченко это будет хороший бой. Не думаю, что Ломаченко проходной соперник, хоть он и старше. Всё сводится к тому, сможет ли он выдержать удары Дэвиса», — сказал Стивенсон в интервью YouTube-каналу FighHype.com.

В своём последнем бою, состоявшемся в мае, Ломаченко нокаутировал бывшего объединённого чемпиона австралийца Джорджа Камбососа, завоевав вакантный титул IBF.

Дэвис в июне провёл защиту титула WBA, нокаутировав в восьмом раунде непобеждённого соотечественника Фрэнка Мартина.

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