Россиянин Гаджиясулов одержал победу на турнире UFC on ABC 6

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) завершился поединок турнира UFC on ABC 6. Российский боец в полутяжёлом весе (до 93 кг) Магомед Гаджиясулов встретился с бразильцем Брендсоном Рибейро.

Победу раздельным судейским решением одержал Гаджиясулов.

Магомеду Гаджиясулову 30 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2021 году и в сентябре 2023-го заполучил контракт с UFC, одержав победу в Претендентской серии Даны Уайта. Поединок с Рибейро стал для него первым в престижнейшей организации мира.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC on ABC 6 в Саудовской Аравии.