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Bellator Champions Series 3. Прямая трансляция
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Хасан Магомедшарипов сохранил идеальный рекорд, одержав победу на турнире Bellator

Хасан Магомедшарипов сохранил идеальный рекорд, одержав победу на турнире Bellator
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В Дублине (Ирландия) завершился поединок турнира Bellator Champions Series 3. Российский проспект в полулёгком весе (до 65 кг) Хасан Магомедшарипов (10-0) встретился с американцем Тайлером Мэтисоном.

Победу единогласным судейским решением одержал Магомедшарипов.

Хасану Магомедшарипову 23 года. Россиянин, младший брат экс-бойца UFC Забита Магомедшарипова, дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2019 году и в июле 2021-го провёл свой первый поединок в Bellator. В настоящий момент на его счету пять побед в американском промоушене.

Напомним, в главном бою турнира Bellator в Дублине чемпион в полусреднем весе (до 77 кг) Джейсон Джексон проведёт защиту против Рамазана Курамагомедова.

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