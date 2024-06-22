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Фахретдинов победил Далби на турнире UFC в Эр-Рияде

Фахретдинов победил Далби на турнире UFC в Эр-Рияде
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В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) завершился поединок турнира UFC on ABC 6. Российский боец полусреднего веса (до 77 кг) Ринат Фахретдинов встретился с датчанином Николасом Далби.

Победу раздельным судейским решением одержал Фахретдинов.

Ринату Фахретдинову 32 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2013 году и в июне 2022-го впервые подрался в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира четыре победы и одна ничья.

Напомним, в главном бою турнира UFC on ABC 6 в Саудовской Аравии экс-чемпион промоушена австралиец Роберт Уиттакер сразится с россиянином Икрамом Алискеровым. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию шоу.

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