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Хамзин — о победе Фахретдинова: концовка боя была бомба

Хамзин — о победе Фахретдинова: концовка боя была бомба
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Боец RCC Ильяс Хамзин прокомментировал победу Рината Фахретдинова на турнире UFC в Саудовской Аравии. Напомним, Фахретдинов победил датчанина Николаса Далби раздельным судейским решением.

«Ух. Смотрел на одном дыхании. Два силовика зарубились. Отдаю должное Далби — 39 лет, и он рубится на таком уровне. Ринат всё равно навязал свой рисунок боя, и, конечно, концовка была бомба, показали хороший бой», — сказал Хамзин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Ринату Фахретдинову 32 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2013 году и в июне 2022-го впервые подрался в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира четыре победы и одна ничья.

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