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«Ак Барс» поздравил бойца UFC Фахретдинова с победой в Саудовской Аравии

«Ак Барс» поздравил бойца UFC Фахретдинова с победой в Саудовской Аравии
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Хоккейный клуб «Ак Барс» (Казань) поздравил российского бойца UFC Рината Фахретдинова с победой на турнире UFC on ABC 6, проходящем в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Напомним, Фахретдинов победил раздельным судейским решением датчанина Николаса Далби.

«Первый татарин в истории UFC Ринат Фахретдинов одержал четвёртую победу! Поздравляем и гордимся, Гладиатор!», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ринату Фахретдинову 32 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2013 году и в июне 2022-го впервые подрался в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира четыре победы и одна ничья.

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