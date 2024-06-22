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Глава RCC оценил победу Рината Фахретдинова на турнире UFC в Саудовской Аравии

Глава RCC оценил победу Рината Фахретдинова на турнире UFC в Саудовской Аравии
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Глава RCC Николай Клименко прокомментировал выступление Рината Фахретдинова на турнире UFC в Саудовской Аравии.

Напомним, Фахретдинов победил раздельным судейским решением датчанина Николаса Далби.

«Тяжёлый и достаточно близкий бой, оппонент был объективно неудобный, физически сильный. Но при этом Ринат смог навязать свою борьбу и забрать поединок», — сказал Николай Клименко в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Ринату Фахретдинову 32 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2013 году и в июне 2022-го впервые подрался в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира четыре победы и одна ничья.

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