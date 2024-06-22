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Bellator Champions Series 3. Прямая трансляция
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Россиянин Касумов одержал победу на турнире Bellator в Дублине

Россиянин Касумов одержал победу на турнире Bellator в Дублине
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В Дублине (Ирландия) завершился поединок турнира Bellator Champions Series 3. Российский боец легчайшего веса (до 61 кг) Касум Касумов встретился с Матеусом Маттосом.
Победу единогласным судейским решением одержал Касумов.

Касуму Касумову 29 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2011 году и в декабре 2020-го впервые выступил в Bellator. Всего на его счету в американском промоушене три победы и одно поражение от соотечественника Магомеда Магомедова.

Напомним, в главном бою турнира Bellator в Дублине чемпион в полусреднем весе (до 77 кг) ямаец Джейсон Джексон проведёт защиту против непобеждённого россиянина Рамазана Курамагомедова.

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