Россиянин Касумов одержал победу на турнире Bellator в Дублине

В Дублине (Ирландия) завершился поединок турнира Bellator Champions Series 3. Российский боец легчайшего веса (до 61 кг) Касум Касумов встретился с Матеусом Маттосом.

Победу единогласным судейским решением одержал Касумов.

Касуму Касумову 29 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2011 году и в декабре 2020-го впервые выступил в Bellator. Всего на его счету в американском промоушене три победы и одно поражение от соотечественника Магомеда Магомедова.

Напомним, в главном бою турнира Bellator в Дублине чемпион в полусреднем весе (до 77 кг) ямаец Джейсон Джексон проведёт защиту против непобеждённого россиянина Рамазана Курамагомедова.