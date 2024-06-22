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Шара Буллет нокаутировал Троколи на турнире UFC в Саудовской Аравии

Шара Буллет нокаутировал Троколи на турнире UFC в Саудовской Аравии
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В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) завершился поединок турнира UFC on ABC 6. Российский проспект среднего веса (до 84 кг) UFC Шарабутдин Магомедов (16-0), более известный как Шара Буллет, встретился с бразильцем Антонио Троколи (12-3).

Поединок начался в стойке, Троколи отметился парой акцентированных попаданий с правой руки, после чего бойцы провели часть раунда в клинче у сетки. Магомедов несколько раз порадовал зрителей зрелищной работой ног.

Во втором раунде Троколи резко сбросил темп, чем и воспользовался россиянин, начавший отбивать сопернику переднюю ногу. В концовке раунда бразилец едва не провёл тейкдаун, но Буллет удержался, схватившись рукой за сетку.

Третий раунд прошёл под диктовку Магомедова, сумевшего потрясти своего соперника серией ударов руками и нокаутировавшего его у сетки.

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