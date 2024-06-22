Экс-соперник Буллета: Шара был не в лучшей форме в бою с Троколи

Российский боец RCC Михаил Рагозин, встречавшийся в клетке с соотечественником Шарабутдином Магомедовым, более известным как Шара Буллет, прокомментировал его победу над бразильцем Антонио Троколи на турнире UFC on ABC 6 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Предсказуемо Шара разбил, уверенно, нокаутом выиграл, зрелищно. Если честно, по форме Шары было видно, что он не в лучшей форме был: подустал, задышал. Конечно, мы всего не знаем: может, какие-то травмы были или болезни и так далее. Но красивая и яркая победа. Главное — результат. Поздравляю!» — сказал Рагозин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.