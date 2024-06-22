Шара Буллет обратился к Дагестану и «русским мужикам» после второй победы в UFC

Российский проспект среднего веса (до 84 кг) UFC Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, прокомментировал победу над бразильцем Антонио Троколи, поединок с которым состоялся на турнире UFC on ABC 6 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Напомним, Буллет досрочно остановил соперника в третьем раунде, одержав вторую победу в UFC.

«Спасибо моим братьям, арабскому миру, России, Казахстану, Туркменистану, Азербайджану, Армении! Для меня большая честь выступить на первом историческом турнире в Саудовской Аравии, я долго этого ждал и хотел выступить здесь. Спасибо всем, кто за меня болеет! Дагестан, все добрые русские мужики, спасибо!» — сказал Буллет после выступления.