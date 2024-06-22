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Боец ACA Гордеев: бой с Троколи стал хорошей проверкой для Буллета

Боец ACA Гордеев: бой с Троколи стал хорошей проверкой для Буллета
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Павел Гордеев, боец клуба «Архангел Михаил» и лиги АСА, прокомментировал победу соотечественника Шарабутдина Магомедова, более известного как Шара Буллет, над бразильцем Антонио Троколи на турнире UFC on ABC 6 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Тяжёлый бой, несмотря на то что соперник вышел на коротком уведомлении. У Троколи хорошая борцовская база, было видно, что он физически очень крепкий.

Хорошая проверка для Шарабутдина. Были сложные моменты, но главное, что он отзащищался от борьбы, не дал себя перевести.

Да, бой поначалу получился не очень ярким, но постепенно Шара навязал свою игру, смог выиграть досрочно. Дальше, я думаю, будет ещё интереснее за ним наблюдать», — сказал Гордеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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