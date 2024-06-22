Шара Буллет ответил, как хотел нокаутировать Троколи до боя

Российский проспект среднего веса (до 84 кг) UFC Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, прокомментировал победу над бразильцем Антонио Троколи, поединок с которым состоялся на турнире UFC on ABC 6 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Напомним, Буллет досрочно остановил соперника в третьем раунде, одержав вторую победу в UFC.

«Он очень высокий, я понимал, что ногами его достать будет тяжело, поэтому я ждал, пока он нагнётся, сделает проход и я встречу его коленом», — сказал Буллет после выступления.

Шарабутдину Магомедову 30 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2017 году и в октябре 2023-го впервые подрался в UFC, на турнире UFC 294 победив единогласным решением бразильца Бруно Силву.