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Шара Буллет ответил, как хотел нокаутировать Троколи до боя

Шара Буллет ответил, как хотел нокаутировать Троколи до боя
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Российский проспект среднего веса (до 84 кг) UFC Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, прокомментировал победу над бразильцем Антонио Троколи, поединок с которым состоялся на турнире UFC on ABC 6 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Напомним, Буллет досрочно остановил соперника в третьем раунде, одержав вторую победу в UFC.

«Он очень высокий, я понимал, что ногами его достать будет тяжело, поэтому я ждал, пока он нагнётся, сделает проход и я встречу его коленом», — сказал Буллет после выступления.

Шарабутдину Магомедову 30 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2017 году и в октябре 2023-го впервые подрался в UFC, на турнире UFC 294 победив единогласным решением бразильца Бруно Силву.

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