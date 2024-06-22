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Начинается поединок Александра Волкова и Сергея Павловича

Начинается поединок Александра Волкова и Сергея Павловича
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В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) начинается соглавный поединок турнира UFC on ABC 6. Российский тяжеловес Сергей Павлович сразится с соотечественником Александром Волковым.

Сергею Павловичу 31 год. На счету россиянина в организации шесть побед и два поражения. В своём последнем бою на турнире UFC 295 Павлович проиграл техническим нокаутом британцу Тому Аспиналлу.

Александру Волкову 35 лет. Россиянин выступает в UFC с 2016 года и имеет на своём счету 11 побед и четыре поражения. В своём последнем бою на UFC 293 Волков нокаутировал австралийца Тая Туивасу.

Напомним, в главном событии турнира UFC on ABC 6 экс-чемпион организации австралиец Роберт Уиттакер сразится с россиянином Икрамом Алискеровым. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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