ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Bellator Champions Series 3. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Волков единогласным решением судей победил Павловича на турнире UFC в Саудовской Аравии

Волков единогласным решением судей победил Павловича на турнире UFC в Саудовской Аравии
Аудио-версия:
Комментарии

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) завершился соглавный поединок турнира UFC on ABC 6. Российский боец тяжёлого веса (до 120 кг) Сергей Павлович встретился с соотечественником Александром Волковым.

Поединок предсказуемо стартовал в стойке. Павлович работал вторым номером, поддавливая соперника за блоком. Волков же сделал ставку на работу с дистанции и удары ногами.

Павлович усилил давление в начале второго раунда, но быстро отдал инициативу Волкову, методично перебивавшему его в стойке и к концу пятиминутки разбившему ему лицо.

В середине третьего раунда бойцы, взвинтившие темп, устроили размен, вызвав одобрение публики. Концовка поединка также прошла в обоюдных атаках, где точнее был Волков.

Судейский вердикт: победа Александра Волкова единогласным решением (30-27, 30-27, 29-28).

Материалы по теме
UFC Fight Night: Волков разбил Павловича! А Алискеров проиграл Уиттакеру. LIVE
Live
UFC Fight Night: Волков разбил Павловича! А Алискеров проиграл Уиттакеру. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android