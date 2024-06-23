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Волков отреагировал на толчок Павловича после боя

Волков отреагировал на толчок Павловича после боя
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Российский боец тяжёлого веса (до 120 кг) UFC Александр Волков прокомментировал победу над соотечественником Сергеем Павловичем, поединок с которым состоялся сегодня, 23 июня, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

В частности, Волков прокомментировал толчок после боя соперника, не захотевшего пожать ему руку.

«Не знаю, почему он оттолкнул меня после боя. Я подошёл поблагодарить за хороший бой, а он был злой. Я ожидал такой манеры от него, у нас были спарринги, я знал его по спаррингам. Я подготовил кое-какие трюки к этому бою, я работал в левше, он был не готов к этому», — сказал Волков после выступления.

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