Волков отреагировал на толчок Павловича после боя

Российский боец тяжёлого веса (до 120 кг) UFC Александр Волков прокомментировал победу над соотечественником Сергеем Павловичем, поединок с которым состоялся сегодня, 23 июня, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

В частности, Волков прокомментировал толчок после боя соперника, не захотевшего пожать ему руку.

«Не знаю, почему он оттолкнул меня после боя. Я подошёл поблагодарить за хороший бой, а он был злой. Я ожидал такой манеры от него, у нас были спарринги, я знал его по спаррингам. Я подготовил кое-какие трюки к этому бою, я работал в левше, он был не готов к этому», — сказал Волков после выступления.