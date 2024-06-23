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Александр Волков заявил о готовности сразиться за титул UFC

Александр Волков заявил о готовности сразиться за титул UFC
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Российский боец тяжёлого веса (до 120 кг) UFC Александр Волков прокомментировал победу над соотечественником Сергеем Павловичем, поединок с которым состоялся сегодня, 23 июня, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Александр Волков победил единогласным судейским решением по итогам трёх раундов (30-27, 30-27, 29-28).

«Я хочу подраться за пояс, однажды я упустил возможность подраться за титул, теперь я готов, я буду хорошим соперником для Джона Джонса. Я готов к этому вызову», — сказал Волков после выступления.

Александру Волкову 35 лет. Россиянин выступает в UFC с 2016 года и имеет на своём счету 12 побед и четыре поражения. В своём последнем бою на UFC 293 Волков нокаутировал австралийца Тая Туивасу.

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