ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Bellator Champions Series 3. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Уиттакер в первом раунде нокаутировал Алискерова на турнире UFC

Уиттакер в первом раунде нокаутировал Алискерова на турнире UFC
Комментарии

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) завершился главный поединок турнира UFC on ABC 6. Бывший чемпион организации в среднем весе (до 84 кг) австралиец Роберт Уиттакер встретился с россиянином Икрамом Алискеровым.

В середине первого раунда Уиттакер потряс Алискерова ударом рукой, после чего развил атаку и добил россиянина у сетки.

Роберту Уиттакеру 33 года. Австралиец дебютировал в престижнейшей организации мира в 2012 году и в июле 2017-го завоевал временный титул, одолев кубинца Йоэля Ромеро, после чего был объявлен бесспорным чемпионом.

В октябре 2019-го Уиттакер лишился пояса, проиграв досрочно во втором раунде новозеландцу Исраэлю Адесанье. В настоящий момент австралиец идёт на серии из двух побед.

Материалы по теме
UFC Fight Night: Волков разбил Павловича! А Алискеров проиграл Уиттакеру. LIVE
Live
UFC Fight Night: Волков разбил Павловича! А Алискеров проиграл Уиттакеру. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android