Уиттакер в первом раунде нокаутировал Алискерова на турнире UFC

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) завершился главный поединок турнира UFC on ABC 6. Бывший чемпион организации в среднем весе (до 84 кг) австралиец Роберт Уиттакер встретился с россиянином Икрамом Алискеровым.

В середине первого раунда Уиттакер потряс Алискерова ударом рукой, после чего развил атаку и добил россиянина у сетки.

Роберту Уиттакеру 33 года. Австралиец дебютировал в престижнейшей организации мира в 2012 году и в июле 2017-го завоевал временный титул, одолев кубинца Йоэля Ромеро, после чего был объявлен бесспорным чемпионом.

В октябре 2019-го Уиттакер лишился пояса, проиграв досрочно во втором раунде новозеландцу Исраэлю Адесанье. В настоящий момент австралиец идёт на серии из двух побед.