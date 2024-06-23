Опубликованы судейские записки боя Павлович – Волков

Опубликованы судейские записки рейтингового поединка в тяжёлом весе (до 120 кг) между Александром Волковым и Сергеем Павловичем, состоявшегося в ночь с 22 на 23 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Напомним, Волков победил единогласным судейским решением по итогам трёх раундов (30-27, 30-27, 29-28).

Сергею Павловичу 31 год. На счету россиянин в организации шесть побед и два поражения. В своём последнем бою на турнире UFC 295 Павлович проиграл техническим нокаутом британцу Тому Аспиналлу.

Александру Волкову 35 лет. Россиянин выступает в UFC с 2016 года и имеет на своём счету 11 побед и четыре поражения. В своём последнем бою на UFC 293 Волков нокаутировал австралийца Тая Туивасу.