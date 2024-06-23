Боец RCC Хамзин назвал три лучших поединка на турнире UFC в Саудовской Аравии

Боец промоушена RCC Ильяс Хамзин прокомментировал итоги турнира UFC on ABC 6, состоявшегося в ночь с 22 на 23 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Дебют Лимы, бой Фахретдинова и бой Волкова — лучшие бои турнира со спортивной точки зрения. Отличный турнир получился, посмотрел от и до», — сказал Хамзин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, в главном событии турнира UFC on ABC 6 бывший чемпион организации в среднем весе (до 84 кг) австралиец Роберт Уиттакер нокаутировал россиянина Икрама Алискерова.

В соглавном событии пятый номер рейтинга в тяжёлом весе (до 120 кг) россиянин Александр Волков одолел судейским решением соотечественника Сергея Павловича, занимающего третью строчку.