Рамазан Курамагомедов победил Джейсона Джексона и стал новым чемпионом Bellator

В Дублине (Ирландия) завершился поединок турнира Bellator Champions Series 3. Российский боец в полусреднем весе (до 77 кг) Рамазан Курамагомедов встретился с Джейсоном Джексоном. Победу единогласным судейским решением одержал Курамагомедов.

Таким образом, Рамазан Курамагомедов стал новым чемпионом Bellator.

Напомним, Рамазан является непобеждённым бойцом. В своём активе он имеет 13 побед, восемь из которых были одержаны досрочно. В последний раз Рамазан выходил на бой с американцем Рэндаллом Уоллесом. Поединок завершился победой Рамазана удушающим приёмом.

Джейсон Джексон же в последнем поединке, который состоялся 24 февраля на турнире PFL vs Bellator, встретился с Рэем Купером III, которого победил техническим нокаутом.

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Bellator 3. Джексон — Курамагомедов: