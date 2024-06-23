Хамзат Чимаев обратился к Роберту Уиттакеру после победы над Алискеровым в UFC

Непобеждённый чеченский боец смешанных единоборств (ММА) Хамзат Чимаев, выступающий в средней весовой категории UFC, обратился к бывшему чемпиону организации в среднем весе (до 84 кг) Роберту Уиттакеру после победы австралийца над россиянином Икрамом Алискеровым на турнире UFC on ABC 6 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Поздравляю Роберта Уиттакера! Мы не закончили дело! Желаю скорейшего восстановления Икраму Алискерову! Выше голову, брат мой», – написал Чимаев на странице в своей социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, в середине первого раунда Уиттакер потряс Алискерова ударом рукой, после чего развил атаку и добил россиянина у сетки.

Роберту Уиттакеру 33 года. Австралиец дебютировал в престижнейшей организации мира в 2012 году и в июле 2017-го завоевал временный титул, одолев кубинца Йоэля Ромеро, после чего был объявлен бесспорным чемпионом.

В октябре 2019-го Уиттакер лишился пояса, проиграв досрочно во втором раунде новозеландцу Исраэлю Адесанье. В настоящий момент австралиец идёт на серии из двух побед.

«Чемпионат» провёл онлайн-трансляцию турнира. Следите за всем самым интересным!

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