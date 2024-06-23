Глава UFC Уайт заявил, что вероятнее всего, россиянин Буллет не сможет драться в США

Глава UFC Дана Уайт заявил, что, вероятнее всего, российский проспект среднего веса (до 84 кг) UFC Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, не сможет выступать в США. Причиной называется проблема с глазом, из-за которого россиянину, скорее всего, запретят проводить бои в США.
«Сможет ли Буллет драться в США? Вероятно, нет. Мы оставим его здесь», — сказал Уайт на пресс-конференции.
Напомним, Буллет на минувшем турнире UFC on ABC 6 встретился с бразильцем Антонио Троколи (12-3). Россиянин досрочно остановил соперника в третьем раунде, одержав вторую победу в UFC.
Шарабутдину Магомедову 30 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2017 году и в октябре 2023-го впервые подрался в UFC, на турнире UFC 294 победив единогласным решением бразильца Бруно Силву.