«Серёга не с той ноги встал». Волков отреагировал на победу над Павловичем в UFC

Российский боец в тяжёлом весе (до 120 кг) UFC Александр Волков прокомментировал победу над соотечественником Сергеем Павловичем, поединок с которым состоялся сегодня, 23 июня, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Волков победил единогласным судейским решением по итогам трёх раундов (30-27, 30-27, 29-28).

«Я и говорил, честно говоря, не ожидал победы. Очень всё удачно произошло. Удача была на моей стороне. Серёга, видимо, не с той ноги встал. Не узнал меня, может. Ну, так получилось. Всем спасибо, что поддерживали, ребята! Победа впереди!» – сказал Волков после боя.

Александру Волкову 35 лет. Россиянин выступает в UFC с 2016 года и имеет на своём счету 12 побед и четыре поражения. В своём последнем бою на UFC 293 Волков нокаутировал австралийца Тая Туивасу.

«Чемпионат» провёл онлайн-трансляцию турнира. Следите за всем самым интересным!

Павлович прибыл в Эр-Рияд на бой с Волковым: