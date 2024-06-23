ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Серёга не с той ноги встал». Волков отреагировал на победу над Павловичем в UFC

«Серёга не с той ноги встал». Волков отреагировал на победу над Павловичем в UFC
Аудио-версия:
Комментарии

Российский боец в тяжёлом весе (до 120 кг) UFC Александр Волков прокомментировал победу над соотечественником Сергеем Павловичем, поединок с которым состоялся сегодня, 23 июня, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Волков победил единогласным судейским решением по итогам трёх раундов (30-27, 30-27, 29-28).

UFC 2024. UFC on ABC 6, Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Сергей Павлович — Александр Волков (W)
22 июня 2024, суббота. 23:55 МСК
Александр Волков
Окончено
UD
Сергей Павлович

«Я и говорил, честно говоря, не ожидал победы. Очень всё удачно произошло. Удача была на моей стороне. Серёга, видимо, не с той ноги встал. Не узнал меня, может. Ну, так получилось. Всем спасибо, что поддерживали, ребята! Победа впереди!» – сказал Волков после боя.

Александру Волкову 35 лет. Россиянин выступает в UFC с 2016 года и имеет на своём счету 12 побед и четыре поражения. В своём последнем бою на UFC 293 Волков нокаутировал австралийца Тая Туивасу.

«Чемпионат» провёл онлайн-трансляцию турнира. Следите за всем самым интересным!

Материалы по теме
UFC Fight Night: Волков разбил Павловича! А Алискеров проиграл Уиттакеру
Live
UFC Fight Night: Волков разбил Павловича! А Алискеров проиграл Уиттакеру

Павлович прибыл в Эр-Рияд на бой с Волковым:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android