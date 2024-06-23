Волков: Павловичу следовало быть благороднее и избежать боя со мной

Российский боец Александр Волков заявил, что Сергею Павловичу стоило бы отказаться от боя с ним.

«Когда объявили бой, я от него узнал от Ронни, моего американского тренера. И он сидел в этот момент с Али, менеджером Сергея Павловича, они друзья. Мы это узнали все — и Ронни, и Али, и я из анонса Даны Уайта. Когда мой тренер связался с командой Сергея, оказывается, по их словам, Сергею этот бой гипотетически уже предлагали, еще до анонса. И Сергей сказал, что если Волков согласится, то я тоже заднюю не дам. И UFC пришли ко мне уже со словами: «Сергей согласился, если ты будешь». Потом, конечно, ко мне подходил Али, просил отменить бой, но с их стороны уже было внегласное согласие, что они будут драться при моём согласии. Я не считаю это отказом.

Сергею надо разобраться со своей командой, чтобы не было таких недоразумений. Или написать мне напрямую. Сергей приезжал к нам на тренировки, мы помогали ему со спаррингами, я относился к нему как к товарищу, который желал добраться до пояса, и делился с ним всеми секретами, которые у меня были. Он готовился к Льюису, я прилетел и максимально копировал его. Ему следовало быть благодарнее и избежать этого боя, а не ставить меня в ситуацию, когда я не мог отказаться», — сказал Волков на пресс-конференции.

Напомним, Волков единогласным решением победил Павловича на турнире UFC on ABC 6.

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