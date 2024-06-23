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Видеообзор победы Рамазана Курамагомедова в бою с Джейсоном Джексоном в Bellator

Видеообзор победы Рамазана Курамагомедова в бою с Джейсоном Джексоном в Bellator
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В Дублине (Ирландия) завершился поединок турнира Bellator Champions Series 3. Российский боец полусреднего веса (до 77 кг) Рамазан Курамагомедов встретился с Джейсоном Джексоном. Победу единогласным судейским решением одержал Курамагомедов. Таким образом, Курамагомедов стал новым чемпионом Bellator.

Появилось видео боя между россиянином и ямайцем.

Напомним, Рамазан является непобеждённым бойцом. В своём активе он имеет 13 побед, восемь из которых были одержаны досрочно. В последний раз Рамазан выходил на бой с американцем Рэндлом Уоллесом. Поединок завершился победой Рамазана удушающим приёмом.

Джейсон Джексон же в последнем поединке, который состоялся 24 февраля на турнире PFL vs Bellator, встретился с Рэем Купером III, которого победил техническим нокаутом.

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