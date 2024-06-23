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Стали известны обладатели бонусов по итогам турнира UFC on ABC 6 в Саудовской Аравии

Стали известны обладатели бонусов по итогам турнира UFC on ABC 6 в Саудовской Аравии
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В ночь с 22 на 23 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC on ABC 6. В главном событии бывший чемпион организации в среднем весе (до 84 кг) австралиец Роберт Уиттакер нокаутировал россиянина Икрама Алискерова. Пресс-служба организации опубликовала имена бойцов, которые получили бонусы по итогам минувшего ивента.

Лучшее выступление вечера – Роберт Уиттакер, Шарабутдин Магомедов, Волкан Оздемир и Фелипе Лима. Бойцы получат бонус в размере $ 50 тыс.

Результаты турнира UFC в Саудовской Аравии:

Роберт Уиттакер победил Икрама Алискерова нокаутом (раунд 1, 1:49).

Александр Волков победил Сергея Павловича единогласным решением (30-27, 30-27, 29-28).

Келвин Гастелум победил Даниэля Родригеса единогласным решением (29-28, 30-27, 30-27).

Шарабутдин Магомедов победил Антонио Троколи техническим нокаутом (раунд 3, 2:27).

Волкан Оздемир победил Джонни Уокера нокаутом (раунд 1, 2:28).

Насрат Хакпараст победил Джареда Гордона раздельным решением (29-28, 28-29, 29-28).

Фелипе Лима победил Мухаммада Наимова удушающим приёмом (rear-naked choke) — (раунд 3, 1:15).

Ринат Фахретдинов победил Николаса Далби раздельным решением (28-29, 29-28, 29-28).

Муин Гафуров победил Кюн Хо Кана единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).

Магомед Гаджиясулов победил Брендсона Рибейро решением большинства судей (29-28, 29-28, 28-28).

Чан Хо Ли победил Сяо Луна раздельным решением (29-28, 28-29, 29-28) и стал победителем второго сезона Road to UFC в легчайшем весе.

«Чемпионат» провёл онлайн-трансляцию турнира. Следите за всем самым интересным!

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