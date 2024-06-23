Роберт Уиттакер прокомментировал победу над Икрамом Алискеровым на турнире UFС

Бывший чемпион организации в среднем весе (до 84 кг) австралиец Роберт Уиттакер высказался о победе над россиянином Икрамом Алискеровым на турнире UFC on ABC 6 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Я предупреждал, что именно я – настоящий бугимен. Лучший в мире, самый опасный соперник для любого бойца в дивизионе. Я готов драться с кем угодно, когда угодно и где угодно. И сегодня я это доказал», – сказал Уиттакер после боя.

Напомним, в середине первого раунда Уиттакер потряс Алискерова ударом рукой, после чего развил атаку и добил россиянина у сетки.

Роберту Уиттакеру 33 года. Австралиец дебютировал в престижнейшей организации мира в 2012 году и в июле 2017-го завоевал временный титул, одолев кубинца Йоэля Ромеро, после чего был объявлен бесспорным чемпионом.

В октябре 2019-го Уиттакер лишился пояса, проиграв досрочно во втором раунде новозеландцу Исраэлю Адесанье. В настоящий момент австралиец идёт на серии из двух побед.

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