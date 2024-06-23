Глава UFC Уайт рассказал, когда может произойти возвращение Чимаева после болезни

Глава UFC Дана Уайт рассказал, когда может состояться возвращение чеченского бойца смешанных единоборств (ММА) Хамзата Чимаева в октагон после болезни.

По словам Уайта его возвращение может произойти на турнире UFC 308, который запланирован в Абу-Даби (ОАЭ) 26 октября.

Напомним, из-за проблем со здоровьем Чимаев был вынужден сняться с поединка с представителем Австралии Робертом Уиттакером. Их противостояние планировалось провести 22 июня на турнире UFC on ABC 6.. Вместо Чимаева на бой вышел россиянин Икрам Алискеров. Бой завершился победой Уиттакера в первом раунде техническим нокаутом.

Всего в активе Хамзата 13 боёв в смешанных единоборствах в каждом из которых он добывал победы.

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