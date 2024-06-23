ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Глава UFC Уайт рассказал, когда может произойти возвращение Чимаева после болезни

Глава UFC Уайт рассказал, когда может произойти возвращение Чимаева после болезни
Комментарии

Глава UFC Дана Уайт рассказал, когда может состояться возвращение чеченского бойца смешанных единоборств (ММА) Хамзата Чимаева в октагон после болезни.

По словам Уайта его возвращение может произойти на турнире UFC 308, который запланирован в Абу-Даби (ОАЭ) 26 октября.

Напомним, из-за проблем со здоровьем Чимаев был вынужден сняться с поединка с представителем Австралии Робертом Уиттакером. Их противостояние планировалось провести 22 июня на турнире UFC on ABC 6.. Вместо Чимаева на бой вышел россиянин Икрам Алискеров. Бой завершился победой Уиттакера в первом раунде техническим нокаутом.

Всего в активе Хамзата 13 боёв в смешанных единоборствах в каждом из которых он добывал победы.

Материалы по теме
«Он болеет каждый раз, когда приближается бой». Чимаев из любимца UFC стал проблемой
«Он болеет каждый раз, когда приближается бой». Чимаев из любимца UFC стал проблемой

Яркие финиши Хамзата Чимаева в UFC

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android