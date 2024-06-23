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Глава UFC Дана Уайт высказался о титульном шансе Волкова после победы над Павловичем

Глава UFC Дана Уайт высказался о титульном шансе Волкова после победы над Павловичем
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Президент UFC Дана Уайт на пресс‑конференции после турнира в Саудовской Аравии прокомментировал выступление российского бойца Александра Волкова. Он одолел своего соотечественника, Сергея Павловича единогласным решением судей.

«Это был хороший вечер для него. Волков поставил себя в хорошую позицию. Он выглядел отлично, у него был хороший план на бой и он победил. Я не буду говорить о титульных боях сейчас, сразу после завершения турнира, но он определённо поставил себя на хорошую позицию», – сказал Уайт на пресс-конференции после турнира.

Александру Волкову 35 лет. Россиянин выступает в UFC с 2016 года и имеет на своём счету 12 побед и четыре поражения. В своём последнем бою на UFC 293 Волков нокаутировал австралийца Тая Туивасу.

Напомним, чемпионом дивизиона является Джон Джонс.

Волков провёл спарринг со стронгменом Эдди Холлом

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