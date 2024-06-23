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Алискеров прокомментировал поражение от Уиттакера на турнире UFC в Саудовской Аравии

Алискеров прокомментировал поражение от Уиттакера на турнире UFC в Саудовской Аравии
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Российский боец смешанных единоборств (ММА) Икрам Алискеров высказался о поражении от австралийца Роберта Уиттакера на турнире UFC on ABC 6, который завершился этой ночью в Саудовской Аравии.

«Альхамдулиллах! Никаких оправданий! Постараюсь извлечь пользу из всего! А так всё хорошо», — написал Алискеров в социальных сетях, добавив эмодзи с поднятым вверх указательным пальцем.

Напомним, в середине первого раунда Уиттакер потряс Алискерова ударом рукой, после чего развил атаку и добил россиянина у сетки.

Это поражение стало вторым для Алискерова в смешанных единоборствах. В общей сложности он провёл в них 17 боёв. На бой с Робертом Уиттакером он вышел вместо Хамзата Чимаева.

UFC 2024. UFC on ABC 6, Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Роберт Уиттакер (W) — Икрам Алискеров
23 июня 2024, воскресенье. 00:30 МСК
Роберт Уиттакер
Окончено
KO
Икрам Алискеров
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