Алискеров прокомментировал поражение от Уиттакера на турнире UFC в Саудовской Аравии

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Икрам Алискеров высказался о поражении от австралийца Роберта Уиттакера на турнире UFC on ABC 6, который завершился этой ночью в Саудовской Аравии.

«Альхамдулиллах! Никаких оправданий! Постараюсь извлечь пользу из всего! А так всё хорошо», — написал Алискеров в социальных сетях, добавив эмодзи с поднятым вверх указательным пальцем.

Напомним, в середине первого раунда Уиттакер потряс Алискерова ударом рукой, после чего развил атаку и добил россиянина у сетки.

Это поражение стало вторым для Алискерова в смешанных единоборствах. В общей сложности он провёл в них 17 боёв. На бой с Робертом Уиттакером он вышел вместо Хамзата Чимаева.

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