Шара Буллет ответил, заинтересован ли он в бое с Бо Никалом

Российский боец в среднем весе (до 84 кг) UFC Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, ответил, заинтересован ли он в бое с американцем Бо Никалом, который ранее написал, что хочет провести следующий поединок с россиянином.

«Бо Никал – интересный соперник. Интересный бой, у него хорошая борьба. Борьба сейчас для меня не проблема. Я из Дагестана», — сказал Буллет на пресс-конференции после боя на турнире UFC в Саудовской Аравии.

Напомним, в ночь с 22 на 23 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC on ABC 6. Шара Буллет одержал победу над бразильцем Антонио Троколи.

Шарабутдину Магомедову 30 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2017 году и в октябре 2023-го впервые подрался в UFC, на турнире UFC 294 победив единогласным решением бразильца Бруно Силву.