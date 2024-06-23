Махачев опубликовал пост в поддержку Алискерова после поражения Икрама от Уиттакера

Действующий чемпион UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев поддержал своего соотечественника Икрама Алискерова после поражения последнего от австралийца Роберта Уиттакера на турнире UFC on ABC 6, который завершился этой ночью в Саудовской Аравии.

«Твои лучшие дни ещё впереди, поражения не повод расстраиваться. Мы знаем, на что ты способен», — написал Махачев в социальных сетях.

Напомним, в середине первого раунда Уиттакер потряс Алискерова ударом рукой, после чего развил атаку и добил россиянина у сетки.

Это поражение стало вторым для Алискерова в смешанных единоборствах. В общей сложности он провёл в них 17 боёв. На бой с Робертом Уиттакером он вышел вместо Хамзата Чимаева.