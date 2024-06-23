«Удивлён, что другие так не сделали». Волков — о том, что вышел на бой с российским флагом

Российский боец в тяжёлом весе (до 120 кг) UFC Александр Волков ответил на вопрос, почему единственный на прошедшем турнире UFC в Саудовской Аравии вышел с российским флагом.

«Сейчас разные ситуации в мире происходят, относительно того же МОК, который запретил выступать российским спортсменам. И я думаю, что сейчас для российских болельщиков, для тех, кто переживает за наших спортсменов, это важно. Я понимаю, что не так много мест, где спортсменам на высоком уровне можно было бы поднять российский флаг. Так как UFC — организация международная и это одобряет, и даже поддерживает в какой‑то степени, я этим решил воспользоваться. Я удивлён, что многие другие этого не сделали. Вроде как такая возможность есть, и сейчас в этом как будто есть потребность для людей.

Сейчас некоторые предъявляют нашим бойцам, что они не выходили с флагом раньше, но раньше не было такой необходимости. У нас были Олимпийские игры, были международные соревнования, и на фоне этого бойцы действительно выглядели как атлеты, которые выступают в какой‑то коммерческой организации за деньги. А сейчас я понимаю, как это важно для болельщиков. И я решил их поддержать. И ещё порадовать своих родителей. Они правда были очень рады этому», — сказал Волков в интервью «Матч ТВ».

Напомним, на прошедшем турнире Волков победил своего соотечественника Сергея Павловича единогласным судейским решением по итогам трёх раундов (30-27, 30-27, 29-28).